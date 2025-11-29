الجراح يرحب بالطلبة المستجدين في انطلاقة العام الأكاديمي الجديد

وطنا اليوم _ برعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، وبحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، نظّمت كليتا العمارة والتصميم وكلية الأعمال حفلي استقبال منفصلين للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2025-2026، بمشاركة عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إضافة إلى حضور واسع من الطلبة الجدد الذين استُقبلوا بحفاوة وسط أجواء ترحيبية مليئة بالحماس والتفاعل.

وجاء تنظيم الحفلين في إطار حرص الجامعة على استقبال الطلبة الجدد بطريقة منهجية تتيح لكل كلية تقديم برامجها وتخصصاتها وخططها بشكل مباشر، حيث تضمّن كل حفل فقرات تعريفية خاصة بالكلية المعنية، شملت عرض الأقسام الأكاديمية والتخصصات والبرامج المطروحة، إضافة إلى استعراض البرامج الإرشادية الأكاديمية والمبادرات الطلابية والأنشطة اللامنهجية المتاحة للطلبة.

وأعرب رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، عن ترحيبه بالطلبة المستجدين، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم الأكاديمية، مشددًا على أهمية انخراط الطلبة في مختلف الأنشطة العلمية والبحثية واللامنهجية، لما لها من دور أساسي في صقل شخصياتهم وتعزيز مهاراتهم

ودعا الجراح الطلبة إلى الاستفادة من جميع البرامج والمبادرات والأنشطة التي تقدمها الجامعة والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في تطوير برامجها ومرافقها بما ينسجم مع المتغيرات الحديثة، بهدف إعداد خريجين قادرين على الإبداع والابتكار والمنافسة في سوق العمل.

واستُهل الحفلان بكلمات ترحيبية ألقاها عميد كلية العمارة والتصميم الدكتور علاء عبيدات، وعميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي، حيث رحّب كلاهما بالطلبة الجدد، وأعربا عن اعتزازهما بانضمامهم إلى كليتيهما، مؤكدين أنّ الكليتين لن تدّخرا جهدًا في تزويد الطلبة بالمهارات العلمية والعملية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية المتنوعة.

وشهد الحفلان فقرات فنية قدّمها طلبة فرقة كورال جامعة فيلادلفيا بإشراف مدربة النشاط الموسيقي رولا نصر، فضلاً عن تنظيم أنشطة تفاعلية هدفت إلى تعزيز تواصل الطلبة الجدد وتشجيعهم على الاندماج في بيئة الجامعة.

واختُتم الحفلان وسط أجواء من الحماس، حيث عبّر الطلبة المستجدون عن حماسهم لبداية مسيرتهم الأكاديمية والانخراط في الأنشطة الطلابية المتنوعة.