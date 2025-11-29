بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

زين الأردن تحصد جائزة “أفضل مبادرة للتحوّل الرقمي في قِطاع الاتصالات” عن مبادرتها المُبتكرة (Agentic AI)

29 نوفمبر 2025
زين الأردن تحصد جائزة “أفضل مبادرة للتحوّل الرقمي في قِطاع الاتصالات” عن مبادرتها المُبتكرة (Agentic AI)

وطنا اليوم _ حصدت شركة زين الأردن جائزة “أفضل مبادرة للتحوّل الرقمي في قِطاع الاتصالات” لعام 2025، عن مبادرتها المبتكرة ( (Agentic AI، وذلك ضمن جوائزGlobal Economics Awards التي تمنحها مجلة Global Economics البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود شركة زين الأردن في ترسيخ التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف عملياتها التشغيلية والخدمية وبما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وجودة التجربة، لا سيّما في عملياتها التشغيلية، وذلك عبر مبادرة (Agentic AI) القائمة على الذكاء الاصطناعي المُستدام والمستقل والتحليل المتقدم للبيانات، كما تُرسّخ الجائزة مسيرة الشركة في قيادة التحول الرقمي بقطاع الاتصالات الوطني ومكانتها كشركة رائدة في الابتكار وتبني التقنيات المستقبلية لخدمة زبائنها في مختلف أنحاء المملكة، والاستثمار بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز تجربة زبائنها وإثرائها، إذ تُعدّ هذه الجائزة إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات الشركة، ودافعاً لمواصلة مسيرتها في إطلاق المزيد من المبادرات والحلول الرقمية المبتكرة، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الأردن وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي.

وتمكّنت الشركة من تحقيق نتائج ايجابية ملموسة على مستوى الأداء والإنتاجية والحوكمة، لترسّخ مكانتها كشركة اتصالات رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الابتكار والاستدامة في قِطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ولتواصل تعزيز ثقافة الابتكار واعتماد التقنيات المستقبلية في مختلف عملياتها، وقد أسهمت مُبادرة (Agentic AI) بتقليص مدة معالجة الطلبات الداخلية بنسبة 80%، ورفع معدل رضا المستخدمين الداخليين بنسبة وصلت إلى 95%، فيما عملت على توفير أكثر من 1000 ساعة عمل سنوياً، وتعزيز سرعة الاستجابة للسوق واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بهذه الجائزة التي تُسهم في تعزيز وترسيخ مكانة المملكة على خارطة الابتكار والتقدّم التكنولوجي في المنطقة، حيث يُجسّد فوزها بالجائزة إحدى ثمار جهودها المتواصلة في الاستثمار بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا من حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع وتعزيز تجربة زبائنها وإثرائها.

ويذكر بأن مجلة Global Economics البريطانية مجلة اقتصادية تصدر كل شهرين وتنظّم برنامج الجوائز السنوي الذي يكرّم المؤسسات المتميزة في مختلف القطاعات حول العالم، والتي تقود الابتكار والنمو والتأثير من خلال مبادرات تحوّلية ورؤى استراتيجية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:53

وزارة الزراعة: لا حالات غش لزيت الزيتون في مهرجان الزيتون الوطني

00:50

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

21:11

مؤتمر يبحث تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن

21:09

وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

21:07

مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

21:05

منتخبنا الوطني لكرة القدم يصل قطر للمشاركة بكأس العرب

21:03

وزير الشباب يرعى اختتام بطولة “لا للمخدرات نعم للحياة”

21:01

المصري : “عمرة” أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق

20:59

رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

20:58

وزير الصحة يكرم كوادر مستشفى الرمثا

20:55

طلاب جامعة عمان العربية يطلقون مبادرة وطنية لتعزيز السياحة والانتماء الوطني

18:44

وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع نقابة الصحفيين تنظم جولة للصحفيين الى منطقة الأزرق

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس