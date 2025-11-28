وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الأستاذ الدكتور محمود الشياب رئيسًا لمجلس أمناء جامعة اليرموك، وذلك للمدة المتبقية من عمر المجلس.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الأستاذ الدكتور وسام شحادة عضوًا في مجلس أمناء الجامعة، وللمدة المتبقية من عمر المجلس.

وهنأ رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، الدكتور الشياب بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسًا لمجلس الأمناء، مؤكدًا أن هذه الثقة الملكية تجسّد تقديرًا لمسيرته العلمية وخبراته الإدارية والعملية المتراكمة، والتي سيكون لها أثرٌ كبير في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز دورها في خدمة قطاع التعليم العالي الأردني.

كما قدّم الشرايري التهنئة للدكتور شحادة بثقة جلالة الملك السامية بتعيينه عضوًا في مجلس الأمناء، مبينًا أن عضويته ستشكل إضافة نوعية لعمل المجلس ولجانه، وبما يخدم مصلحة الجامعة ومسيرتها الأكاديمية والبحثية.

وفي السياق ذاته، أعرب الشرايري عن شكره وتقديره لرئيسة مجلس الأمناء السابقة الأستاذة الدكتورة رويدا المعايطة، لما قدّمته خلال فترة رئاستها من جهود واضحة وإنجازات ملموسة أسهمت في تطوير الجامعة ودعم برامجها المستقبلية وتطلعاتها الأكاديمية.