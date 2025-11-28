عموتة يتوقع خروج النشامى من الدور الثاني بكاس العرب وينصح سلامي

وطنا اليوم:توقّع المدير الفني السابق للمنتخب الأردني خروج النشامى من الدور الثاني لبطولة كأس العرب، التي ستنطلق يوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوقّع عموتة خلال استضافته في برنامج “توقعاتي” تأهّل النشامى من دور المجموعات، ومواجهة المنتخب العراقي في دور الثمانية (ربع النهائي)، ومغادرة البطولة على يد المنتخب العراقي.

وقال إن سبب ترجيحه تأهّل العراق هو غياب عدد من لاعبي المنتخب الوطني الأردني عن البطولة.

كما توقّع وصول المغرب ومصر إلى النهائي، وفوز المنتخب المغربي بالبطولة.

نصيحة لسلامي

ووجّه عموتة نصيحة لخليفته في تدريب المنتخب الوطني الأردني، مواطنه المغربي جمال سلامي.

وقال إن على سلامي التحلّي بالصبر، وحماية المجموعة التي يديرها.

وبيّن أنه ليست لديه معلومة أكيدة حول استمرار سلامي في قيادة النشامى خلال المونديال القادم، لكنه يتوقّع استمراره، معتبراً أنه وجد الاستقرار والتوليفة المناسبة للمنتخب.

وأضاف أنه يرى أن إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم ذكية بما يكفي للحفاظ على الطاقم الفني الذي تأهّل بالمنتخب إلى المونديال.

وقال إنه هنّأ سلامي ولاعبي المنتخب الأردني على تأهّلهم لكأس العالم.

رفضت تدريب قطر والعراق

وكشف عموتة أنه رفض عرضين لتدريب المنتخبين القطري والعراقي، مبرّراً ذلك بالتزامه بعقد مع ناديه السابق الجزيرة الإماراتي