بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

عموتة يتوقع خروج النشامى من الدور الثاني بكاس العرب وينصح سلامي

24 ثانية ago
عموتة يتوقع خروج النشامى من الدور الثاني بكاس العرب وينصح سلامي

وطنا اليوم:توقّع المدير الفني السابق للمنتخب الأردني خروج النشامى من الدور الثاني لبطولة كأس العرب، التي ستنطلق يوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
وتوقّع عموتة خلال استضافته في برنامج “توقعاتي” تأهّل النشامى من دور المجموعات، ومواجهة المنتخب العراقي في دور الثمانية (ربع النهائي)، ومغادرة البطولة على يد المنتخب العراقي.
وقال إن سبب ترجيحه تأهّل العراق هو غياب عدد من لاعبي المنتخب الوطني الأردني عن البطولة.
كما توقّع وصول المغرب ومصر إلى النهائي، وفوز المنتخب المغربي بالبطولة.

نصيحة لسلامي
ووجّه عموتة نصيحة لخليفته في تدريب المنتخب الوطني الأردني، مواطنه المغربي جمال سلامي.
وقال إن على سلامي التحلّي بالصبر، وحماية المجموعة التي يديرها.
وبيّن أنه ليست لديه معلومة أكيدة حول استمرار سلامي في قيادة النشامى خلال المونديال القادم، لكنه يتوقّع استمراره، معتبراً أنه وجد الاستقرار والتوليفة المناسبة للمنتخب.
وأضاف أنه يرى أن إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم ذكية بما يكفي للحفاظ على الطاقم الفني الذي تأهّل بالمنتخب إلى المونديال.
وقال إنه هنّأ سلامي ولاعبي المنتخب الأردني على تأهّلهم لكأس العالم.

رفضت تدريب قطر والعراق
وكشف عموتة أنه رفض عرضين لتدريب المنتخبين القطري والعراقي، مبرّراً ذلك بالتزامه بعقد مع ناديه السابق الجزيرة الإماراتي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:13

ازدحامات خانقة في عمّان بسبب الجمعة البيضاء

19:34

استقبلهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي 400 شاب وشابة في الديوان الملكي يؤكدون وقوفهم خلف القيادة الهاشمية وصناعة المستقبل

19:30

دعوا الأردن بحاله… دولة تعرف كيف تحمي نفسها

19:20

الملك والرئيس المنتخب لباربادوس.. صداقة تعود إلى مقاعد ساندهيرست العسكرية

19:15

وزير الزراعة: مهرجان الزيتون منصة وطنية تعزز فرص التسويق والتشغيل

19:12

أميركا: قائمة حظر السفر تشمل 19 دولة من دول العالم الثالث

19:03

الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد الأحد

17:38

الملتقى الأردني الوطني الثقافي ينظم ندوة حول تعزيز الوعي القانوني والوقاية من النزاعات الأسرية

16:45

الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الشوارع احتفالًا بذكری سقوط النظام السابق

16:44

افتتاح المؤتمر الإقليمي الثالث والمؤتمر العلمي الثامن للجمعية الأردنية للعناية بالسكري

16:28

الطلبة العرب المشاركون في الملتقى الخامس يزورون البترا ويطّلعون على معالمها التاريخية

16:25

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس