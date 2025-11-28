ازدحامات خانقة في عمّان بسبب الجمعة البيضاء

وطنا اليوم:تشهد العاصمة عمّان مساء اليوم الجمعة، ازدحامات مرورية خانقة تزامناً مع فعاليات “الجمعة البيضاء”، حيث امتلأت الشوارع الرئيسية والفرعية بحركة مركبات كثيفة، خصوصاً في المناطق القريبة من المجمّعات التجارية ومراكز التسوق.

وعزّزت إدارة السير المركزية من انتشار كوادرها في مختلف أنحاء العاصمة لتنظيم الحركة وتخفيف حدة الازدحام، وسط تواجد مكثّف لرجال السير عند الإشارات الضوئية والمحاور المرورية الحيوية.

ويتوقع استمرار الضغط على الطرقات حتى ساعات الليل المتأخرة، نظراً للإقبال الكبير على العروض التجارية وحركة التسوق النشطة.