الملك والرئيس المنتخب لباربادوس.. صداقة تعود إلى مقاعد ساندهيرست العسكرية

14 ثانية ago
وطنا اليوم:يبدأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، زيارة إلى جمهورية باربادوس، لحضور حفل تنصيب رئيسها المُنتخب جيفري بوستيك، المقرّر إقامته الأحد.
وتربط جلالة الملك عبدالله الثاني علاقة شخصية بالرئيس المنتخب لجمهورية باربادوس، جيفري بوستيك، تعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حين التحقا معًا بكلية ساندهيرست العسكرية المرموقة في بريطانيا.
وتُظهر صورة أرشيفية جلالة الملك إلى جانب بوستيك خلال فترة دراستهما العسكرية، حيث جمعتهما الزمالة والصداقة في واحدة من أبرز الكليات العسكرية في العالم، والتي خرّجت قادة وزعماء بارزين.
ويُعد جيفري بوستيك من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في بلاده، وقد انتخب موخراً رئيسًا لجمهورية باربادوس الواقعة في الكاريبي، في محطة جديدة لمسيرته.
ويولي جلالة الملك أهمية كبيرة لبناء العلاقات الشخصية والدبلوماسية والتي تعكس صورة الأردن ومكانته على المستوى الدولي.


