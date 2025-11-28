بنك القاهرة عمان
أميركا: قائمة حظر السفر تشمل 19 دولة من دول العالم الثالث

وطنا اليوم:أحالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة وكالة رويترز إلى 19 دولة مدرجة في قائمة لحظر السفر عندما سُئلت عن دول “العالم الثالث”.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ساعة متأخرة الخميس أن إدارته “ستعلق بشكل دائم” الهجرة من جميع “دول العالم الثالث”، وذلك بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض أحدهما امرأة لقيت حتفها لاحقا.
والدول الـ19 هي ليبيا، والسودان، واليمن، والصومال، وإيران، وأفغانستان، وبورما (ميانمار)، وبوروندي، وتشاد، وكوبا، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

وفي غضون دقائق، نشر ترامب 3 بيانات شديدة اللهجة، وتعهد بـ”إنهاء جميع موافقات الدخول غير الشرعية التي تمت في عهد (الرئيس السابق جو) بايدن”.
كما تعهد ترامب بخفض شديد في “السكان غير الشرعيين والمخربين” في الولايات المتحدة، وإنهاء المزايا الفيدرالية لغير الأميركيين، وترحيل أي أجانب “غير منسجمين مع الحضارة الغربية”.
وأثارت المنشورات أفكارا عنصرية، مفادها أن معظم الأجانب جاؤوا من دول فاشلة أو يعيشون على الإعانات الاجتماعية أو يقيمون في مستشفيات نفسية أو لديهم سجلات جنائية.


