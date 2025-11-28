الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الشوارع احتفالًا بذكری سقوط النظام السابق

وطنا اليوم:وجه الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعوة عامة لعموم أبناء الشعب السوري للنزول إلى الشوارع والساحات، للتعبير عن فرحتهم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملية “معركة ردع العدوان”، التي أفضت إلى إسقاط النظام السابق.

وقال الرئيس الشرع، في كلمة مصورة بثتها “الإخبارية” نقلا عن الرئاسة السورية امس الخميس: “أيها الشعب السوري العظيم، أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها، معركة ردع العدوان التي عملت على إسقاط النظام المجرم بكامل أركانه”.

وأضاف مناشدا السوريين: “أدعو في هذه المناسبة العظيمة كامل أطياف الشعب السوري، بكل فئاته ومكوناته، للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم، وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية وسلامة التراب السوري”.

واستجابة للدعوة، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات الناشطين للخروج في مظاهرات حاشدة بعد ظهر اليوم الجمعة في أغلب المدن السورية.

وتجمع آلاف من السوريين، اليوم عقب صلاة الجمعة، في ساحات سوريا الرئيسية احتفالاً في الذكرى الأولى لانطلاق معركة “ردع العدوان” التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

وندد المتظاهرون بدعوات تقسيم البلاد وبالعدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق والذي راح ضحيته 13 شهيداً ونحو 25 جريحاً، كما أكدوا على وحدة الصف السوري.

في دمشق، انطلقت فعالية شعبية من أمام الجامع الأموي مروراً بالحميدية باتجاه شارع النصر ثم ساحة الأمويين، للتأكيد على وحدة الصف ورفضاً لكل مشاريع التقسيم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

كما شهد ريف العاصمة مشاركة واسعة في الاحتفال الشعبي في مدن دوما وحرستا وأشرفية صحنايا وبلدات أخرى.

وفي حلب، شهد مركز المدينة تجمعاً حاشداً للأهالي في ساحة سعد الله الجابري، بينما احتفل أهالٍ في قبتان الجبل والقرى المحيطة بها بذكرى معركة ردع العدوان التي اتخذت من البلدة منطلقاً للهجوم على مواقع قوات نظام الأسد في 27 من تشرين الثاني 2024.

ورصدت تجمعات شعبية حاشدة في ساحات الساعة في حمص، والعاصي في حماة، والسبع بحرات في إدلب، وساحة الكورنيش البحري في طرطوس.