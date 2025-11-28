مياه اليرموك: انهاء مشكلة تسرب المياه المعالجة في وادي دوقرا

وطنا اليوم:أوضح مدير صيانة شبكات الصرف الصحي في شركة مياه اليرموك المهندس محمد موسى أن فرق المديرية تمكنت من السيطرة على تسرب المياه المعالجة في وادي دوقرا بعد تحديد مصدر المشكلة ومعالجته بشكل فوري.

​وأشار موسى إلى أنه بعد الكشف الميداني على الوادي، تبيّن أن أحد الخطوط الناقلة للمياه المعالجة كان مغلقاً بالكامل بسبب تراكم الحجارة والإطارات.

​وبين انه على الفور، تحرك كادر المديرية بالتعاون مع مقاول صيانة الخطوط الناقلة، حيث تم ​فتح الخط الناقل وإزالة العوائق المتراكمة (الحجارة والإطارات) و​عمل صيانة للازمة (التوصيلة/الوصلة) الخاصة بالخط و​إنهاء تسرب المياه المعالجة في وادي دوقرا بشكل كامل.

​وأكد موسى أن العمل أُنجزَ بوقت قياسي لضمان سلامة الخط واستدامة نقل المياه المعالجة دون أي تأثيرات بيئية على المنطقة المحيطة، مشدداً على أهمية المحافظة على الخطوط الناقلة وعدم إلقاء المخلفات فيها.