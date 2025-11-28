بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يدين توغّل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة بيت جن في ريف دمشق

58 ثانية ago
الأردن يدين توغّل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة بيت جن في ريف دمشق

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، بأشدّ العبارات توغّل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة بيت جن في ريف دمشق واعتداءها السافر على أهالي البلدة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عشرات السوريين، انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا لن يسهم إلّا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا العدوان الإسرائيلي السافر الذي يُعدّ انتهاكًا واضحًا لسيادة دولة عربية، واستهدافًا مباشرًا لحيوات مواطنيها، مشدّدًا على ضرورة وقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تُعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام ١٩٧٤.
وجدّد المجالي التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللا شرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:27

الرئيس الأميركي يشن هجومًا على الصوماليين ويهين إلهان عمر

13:46

دراسة تحذر: 8 عادات يومية ترفع مستوى الكوليسترول الضار

13:39

الكاميرات ترصد التفاصيل .. لص يستهدف شواحن المركبات الكهربائية في عمان

13:25

الصفدي: الاحتلال الإسرائيلي يلعب دوراً كبيراً جداً بعدم إعطاء الفلسطينيين فرص العيش الكريم

13:22

بحضور أردني .. إطلاق الميثاق الأوروبي للمتوسط رسميا

13:18

وصفي التل… الرجل الذي لا يموت والاسم الذي يعلو على الزمن

11:37

المومني في ذكرى استشهاد وصفي التل: الشهادة عنوان ثابت بوجدان الأردنيين

11:33

معهد فرنسي يحذر العالم من جائحة أسوأ من كورونا

11:18

وزارة السياحة تعزز تعاونها مع السوق الأذري لاستقطاب مزيد من السياح للأردن

11:14

قرار بوقف رخص الإعمار أو التغيير على أراضي مصنع الإسمنت بالفحيص

10:42

الأمن يحقق بوفاة طفل داخل منزل ذويه في عين الباشا

10:32

وفيات الجمعة 28-11-2025

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس