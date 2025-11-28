الكاميرات ترصد التفاصيل .. لص يستهدف شواحن المركبات الكهربائية في عمان

وطنا اليوم:كشفت سيدة أردنية، عن تعرضها وعدد من جيرانها لحادثة سرقة نوعية استهدفت “شواحن المركبات الكهربائية” من داخل كراجات عماراتهم السكنية.

الكاميرات توثق اللص

وأوضحت السيدة أن كاميرات المراقبة المثبتة في المبنى الذي تقيم فيه، رصدت شخصا وهو يقوم بالدخول إلى “كراج العمارة”،في منطقة السابع في عمان حيث أقدم على سرقة شاحن مركبتها الخاصة.

ولم يكتف اللص بذلك، بل أظهرت التفاصيل أنه قام بسرقة مجموعة من الشواحن من العمارة نفسها والعمارة السكنية المجاورة لها، ليصل مجموع ما سرق إلى نحو تسعة شواحن كهربائية.

قيمة المسروقات والشكوى

وأضافت المتضررة أن ثمن الشاحن الكهربائي الواحد للمركبة يقدر بحوالي 400 دينار أردني، مما يجعل حصيلة السرقة ذات قيمة مالية مرتفعة.

وأكدت أنها تقدمت بشكوى رسمية للمركز الأمني المختص، كما قام بقية الجيران المتضررين بتقديم شكاوى مماثلة بحق اللص، مزودين الجهات الأمنية بالتسجيلات التي تظهر وجهه، أملا في سرعة إلقاء القبض عليه.