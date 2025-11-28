بنك القاهرة عمان
وزارة السياحة تعزز تعاونها مع السوق الأذري لاستقطاب مزيد من السياح للأردن

ساعتين ago
وطنا اليوم:ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتعزيز التعاون الدولي والترويج للمملكة في الأسواق الواعدة، وفي إطار سعيها لفتح أسواق جديدة وترسيخ حضور الأردن على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، التقى أمين عام الوزارة يزن الخضير، عددا من مسؤولي القطاع السياحي وممثلي شركات السياحة والسفر في أذربيجان.
وبحث الخضير، خلال لقائه رئيس وكالة السياحة الأذربيجانية فؤاد ناجييف، سبل تعزيز التعاون السياحي بين الجانبين، حيث تناول اللقاء مناقشة الفرص المتاحة لزيادة أعداد السياح الأذريين إلى الأردن.
والتقى الخضير بحضور السفير الأردني في باكو عمر النهار، رئيس شركة الطيران الأذربيجانية سمير رزاييف، كما التقى بحضور نائب السفير أشرف القطارنة رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في أذربيجان النائب في البرلمان الأذري جويدانس كهرمانوف، حيث جرى بحث إمكانات تعزيز الربط الجوي وتسهيل برامج السياحة إلى المملكة.
وعقد الخضير وبتنظيم وتنسيق من السفارة الأردنية في باكو، سلسلة اجتماعات مع ممثلي كبرى شركات السياحة والسفر الصادرة في أذربيجان، تم خلالها بحث آفاق التعاون وسبل تعزيز قدوم السياح من السوق الأذري، الذي يعد من أبرز الأسواق الصاعدة في دول آسيا الوسطى.
وجاءت هذه اللقاءات تزامناً مع زيارة أمين عام الوزارة يزن الخضير للعاصمة الأذربيجانية باكو، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين الأردن وأذربيجان.
وعلى هامش الزيارة، استضاف السفير الأردني في باكو عمر النهار لقاء جمع أمين عام الوزارة بعدد من صناع المحتوى السياحي في أذربيجان، حيث قدم الخضير إيجازاً حول المنتج السياحي الأردني وما تتميز به المملكة من مواقع أثرية وسياحية متنوعة وجاذبة.


