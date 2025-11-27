وزير الداخلية يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس، مصابي المداهمة الأمنية التي جرت أمس الأول في لواء الرمثا.

واطمأن الفراية خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصابين وسير علاجهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمواقع عملهم بأقرب وقت، ومثنيا على تضحياتهم وتعريض أنفسهم للخطر واعتزاز الأردنيين بهم، ومشيرا إلى اهتمام الحكومة بهم ونقل تحيات رئيس الورزاء إليهم.

وأعرب وزير الداخلية عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية وتضحياتها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشيدًا بكفاءة الفرق المشاركة وحرفيتها العالية في تنفيذ الواجبات الأمنية.