بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

3 ساعات ago
كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

وطنا اليوم:في إطار التزامه الراسخ بتعزيز الوعي الصحي ودعم رفاهية موظفيه، نظم كابيتال بنك سلسلة من المبادرات والفعاليات في مقره الرئيسي على مدار شهر تشرين الثاني، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بصحة الرجل “موفمبر”.
وهدفت هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أهمية العافية الجسدية والنفسية للرجال، حيث شملت تنظيم تحدٍ ودي للياقة البدنية بين الموظفين لتشجيعهم على تبني أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة. كما وزع البنك أدوات رياضية Resistance Grips لتحفيز الموظفين على ممارسة التمارين التي تعزز الصحة البدنية في بيئة العمل، كما تم توزيع شارات “موفمبر” الرمزية على الموظفين في مختلف أقسام البنك، بهدف تشجيع الحوار المفتوح حول صحة الرجل وكسر أي حواجز قد تمنع مناقشة هذه المواضيع الهامة.
وعلى الصعيد التثقيفي، استضاف البنك جلسة توعوية متخصصة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، ركز فيها خبراء ومختصون على تعميق الفهم بالقضايا الصحية الرئيسية التي تواجه الرجال، مع تسليط الضوء بشكل خاص على أهمية الوقاية والكشف المبكر عن أمراض السرطان.
وتعكس هذه المبادرة المتكاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية كابيتال بنك الهادفة إلى خلق بيئة عمل إيجابية وداعمة، وتؤكد على إيمانه العميق بمسؤوليته تجاه صحة موظفيه ورفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:58

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة أبو حويطي

20:48

بمشاركة السهيل والمفتي وإدارة الرشايدة … اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين يعقد ندوة حول “دور رعاية المسنّين”

20:44

وزيرة التخطيط: 3 مليار يورو حزمة مساعدات للأردن من الاتحاد الأوروبي

20:30

النائب القرالة يكتب : دمعة القومي الأخير… حين بكى أبو فيصل

20:23

وزير الداخلية يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

20:15

غزة الجديدة.. مخطط خطير يتجاوز الاعمار ويعيد تشكيل الواقع الديموغرافي

20:04

طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

19:25

الأردن يطالب موسكو بوقف تجنيد الأردنيين في الجيش الروسي

19:23

استيتية لطلبة الجامعة الأردنية: نحقق رؤى جلالة الملك وولي العهد في تعزيز مهارات الشباب وإدماجهم في سوق العمل

19:19

أمنية، إحدى شركات Beyon، تُحدث نقلة نوعية بإطلاق خطوط “LIVE” المدفوعة لاحقا

19:14

وزير الثقافة: إطلاق منصة لتوثيق الإرث الأردني

19:10

التربية: رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني إلى 50% بحلول 2032

وفيات
وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025