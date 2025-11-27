أمنية، إحدى شركات Beyon، تُحدث نقلة نوعية بإطلاق خطوط “LIVE” المدفوعة لاحقا

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن إطلاق خطوط “LIVE” الجديدة للهواتف المتنقّلة المدفوعة لاحقاً، والمدعومة بأسرع شبكة للهواتف المتنقلة في الأردن، ضمن ثلاث فئات مميزة تُطرح لأول مرة في السوق الأردني. ويأتي هذا الإطلاق انسجاماً مع استراتيجية أمنية المتجدّدة وحرصها على تقديم حلول عصرية تلائم مختلف أنماط الحياة الرقمية داخل الأردن وخارجه، من خلال مفهوم جديد للاتصال يقوم على الحرية المطلقة والقيمة العالية والتجربة الرقمية المتكاملة.

وتقدّم خطوط “LIVE PRIME” قيمة استثنائية تُعدّ الأكثر شمولية ورفاهية ضمن فئة العروض المدفوعة لاحقاً في المملكة، حيث توفر بيانات غير محدودة ومكالمات غير محدودة، بالإضافة إلى حزم تجوال بيانات ومكالمات غير محدودة أثناء السفر، ما يجعلها الخيار الأمثل للمستخدمين الأكثر تنقلاً. كما يحصل المشتركون على هاتف iPhone 17 مجاناً مع أعلى الباقات، إلى جانب مجموعة من المزايا الحصرية التي تعزّز التجربة داخل الأردن وخلال السفر.

وتتضمن جميع خطوط “LIVE” الجديدة وصولاً كاملاً ومجانياً لشبكة 5G، مما يتيح للمشتركين الاستمتاع بسرعات استثنائية وتجربة رقمية متكاملة عبر أسرع شبكة للهواتف المتنقلة في الأردن، سواء لمشاهدة المحتوى، او الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، او العمل عن بُعد، أو أثناء التجوال حول العالم.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال خلدون سويدان، الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية:

“يمثل إطلاق خطوط ‘LIVE’ المدفوعة لاحقاً نقلة نوعية في تجربة المشترك في الأردن، فقد حرصنا على تصميم خطوط تلبي احتياجات مختلف العملاء مع حزم بيانات أكبر، ودقائق ورسائل محلية غير محدودة، إلى جانب مزايا على أحدث الأجهزة، ومزايا استثنائية لدى نخبة من المتاجر المختارة. هذه الخطوط الجديدة تمنح عملاءنا حرية حقيقية بلا قيود، مع تصميم عصري وفوائد ملموسة تعكس مكانة أمنية كشركة اتصالات رقمية حديثة. وتقدّم جميع خطوط ‘LIVE’ وصولاً مجانياً إلى خدمات 5Gعبر أسرع شبكة في الأردن لضمان تجربة رقمية عالمية المستوى داخل المملكة وأثناء السفر.”

وتستهدف خطوط “LIVE” الجديدة العملاء الأكثر نشاطاً رقمياً وتنقلاً، ممن يعتمدون على خدمات البيانات السريعة والموثوقة، وتجربة تجوال قوية، ويبحثون عن أحدث الأجهزة الذكية، وحلول اتصال تمنحهم مرونة وسرعة وموثوقية عالية.