وزير الثقافة: إطلاق منصة لتوثيق الإرث الأردني

4 ساعات ago
وزير الثقافة: إطلاق منصة لتوثيق الإرث الأردني

وطنا اليوم:قال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، إن الوزارة بصدد إطلاق منصة “تراثي” خلال الأسابيع القادمة، وهي منصة مخصصة لتلقي جميع المعلومات والوثائق والسرديات والحكايات بمختلف أنواعها وعناوينها، بهدف جمع الإرث الأردني الذي نفتخر به.
وأضاف الرواشدة أن الوزارة ستقوم أيضًا بافتتاح متحف للتراث الشعبي الأردني في المركز الثقافي الملكي، بهدف توثيق التراث الشعبي على امتداد تاريخ المملكة.
وأكد الرواشدة أن الوزارة قد افتتحت غرفا متحفية للتراث في معظم المحافظات وبعض الألوية، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على التراث الثقافي الأردني وتوثيقه.


