التربية: رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني إلى 50% بحلول 2032

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، الدكتور محمد غيث، إن الوزارة تستهدف رفع نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني إلى 50 بالمئة بحلول عام 2032، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال رعايته الملتقى الوطني للتعليم المهني والتقني “قمة الابتكار BTEC”، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق اليوم الخميس.

وأضاف غيث أن البرامج المهنية تحظى بأهمية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى وجود 12 تخصصاً مهنياً، جرى استحداث تخصصين جديدين منها هذا العام، فيما ستتم إضافة ثلاثة تخصصات جديدة العام المقبل، ليرتفع العدد إلى 15 تخصصاً تتوافق جميعها مع احتياجات السوق المحلية.

وأوضح أن عدد طلبة المسار المهني يبلغ حالياً 49 ألف طالب وطالبة، مرجحاً ارتفاع هذا العدد خلال السنوات المقبلة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي مبينا أن الوزارة تعمل على توفير التعليم المهني والتقني في مختلف مناطق المملكة، من خلال مسوحات ميدانية تحدد رغبات الطلبة واحتياجات السوق.

من جهتها، قالت مديرة تربية قصبة المفرق، إيمان الخوالدة، إن اليوم شهد انعقاد الملتقى المهني الثاني، الذي يعد من أكبر الملتقيات المتخصصة في هذا المسار، موضحة أن الهدف منه تعريف المواطنين والطلبة وأولياء الأمور بمسارات التعليم المهني والتقني.

وأضافت أن الملتقى تضمن افتتاح جناح فندقي تابع لقسم الضيافة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المديرية، مشيرة إلى أن هناك 1400 طالب وطالبة ضمن المسار المهني والتقني يدرسون في 10 تخصصات موزعة على 9 مدارس، 5 منها للذكور.

بدوره، أوضح مدير مدرسة المفرق الصناعية، المهندس خالد عودة، أن المدرسة تضم تخصصات الضيافة، والشعر والتجميل، والهندسة، لافتاً إلى زيادة الإقبال على هذه التخصصات، إذ ارتفع عدد الشعب التدريبية خلال العامين الماضيين من 6 شعب إلى 21 شعبة.

واشتمل الملتقى على عروض تعريفية بتخصصات التعليم المهني والتقني (BTEC) المتاحة في لواء قصبة المفرق والمدارس التابعة له، إلى جانب معرض قدّم خلاله طلبة التخصصات التقنية نماذج من ابتكاراتهم ومشاريعهم