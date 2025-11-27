الأردن يعزي الصين بضحايا حرائق اندلعت في أبراج سكنية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا الحرائق التي اندلعت في أبراج سكنية في هونغ كونغ، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا ومئات المصابين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الصين الصديقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.