وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، التي تسبّبت بإصابة عنصرين من أفراد الحرس الوطني الأميركي.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة، وموقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
الأردن يدين بأشد العبارات حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض
