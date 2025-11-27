الأردن يدين بأشد العبارات حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، التي تسبّبت بإصابة عنصرين من أفراد الحرس الوطني الأميركي.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة، وموقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

‏وأعرب المجالي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.