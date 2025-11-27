الصين تتوعد اليابان إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن اليابان ستتكبد “ثمنًا باهظًا” إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان، ردًا على الخطط اليابانية لنشر صواريخ على جزيرة تبعد نحو 100 كيلومتر من ساحل تايوان.

وتأتي هذه التصريحات في خضم أسوأ نزاع دبلوماسي بين الدولتين منذ أعوام، بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إن أي هجوم صيني على تايوان ربما يصل إلى مستوى “وضع يهدد البقاء” ويدفع طوكيو للرد عسكريًا.

ويوم الأحد الماضي، قال وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، إن الخطط “تمضي قدمًا بثبات” لنشر وحدة صواريخ سطح-جو متوسطة المدى في قاعدة عسكرية في يوناجوني، وهي جزيرة تبعد نحو 110 كيلومترات قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وردًا على سؤال حول هذا النشر، الذي انتقدته وزارة الخارجية الصينية بالفعل، قالت وزارة الدفاع الصينية إن كيفية “حل مسألة تايوان” هي مسألة صينية، ولا علاقة لها باليابان التي سيطرت على تايوان من عام 1895 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جيانغ بين، في إفادة صحفية دورية، أوردتها وكالة “رويترز”: “لم تخفق اليابان فقط في التفكير بعمق في جرائمها الخطيرة المتمثلة في العدوان والحكم الاستعماري في تايوان، بل إنها بدلًا من ذلك، وفي تحد للرأي العام العالمي، عاشت وهم التدخل العسكري في مضيق تايوان”.

وتابع: “يمتلك جيش التحرير الشعبي قدرات قوية ووسائل موثوقة لهزيمة أي عدو غازي. وإذا تجرأ الجانب الياباني على تجاوز النص ولو بنصف خطوة وجلب المتاعب لنفسه، فإنه سيدفع حتمًا ثمنًا باهظًا”.

وترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيًا مطالبات بكين بالسيادة على أراضيها، قائلة إن شعب الجزيرة هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله.

ويعمل الجيش الصيني بشكل شبه يومي في المياه والأجواء المحيطة بتايوان، فيما تقول الحكومة في تايبه إنه جزء من حملة المضايقات والضغط التي تمارسها بكين ضدها