بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الصين تتوعد اليابان إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان

14 ثانية ago
الصين تتوعد اليابان إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن اليابان ستتكبد “ثمنًا باهظًا” إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان، ردًا على الخطط اليابانية لنشر صواريخ على جزيرة تبعد نحو 100 كيلومتر من ساحل تايوان.
وتأتي هذه التصريحات في خضم أسوأ نزاع دبلوماسي بين الدولتين منذ أعوام، بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إن أي هجوم صيني على تايوان ربما يصل إلى مستوى “وضع يهدد البقاء” ويدفع طوكيو للرد عسكريًا.
ويوم الأحد الماضي، قال وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، إن الخطط “تمضي قدمًا بثبات” لنشر وحدة صواريخ سطح-جو متوسطة المدى في قاعدة عسكرية في يوناجوني، وهي جزيرة تبعد نحو 110 كيلومترات قبالة الساحل الشرقي لتايوان.
وردًا على سؤال حول هذا النشر، الذي انتقدته وزارة الخارجية الصينية بالفعل، قالت وزارة الدفاع الصينية إن كيفية “حل مسألة تايوان” هي مسألة صينية، ولا علاقة لها باليابان التي سيطرت على تايوان من عام 1895 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.
وقال المتحدث باسم الوزارة، جيانغ بين، في إفادة صحفية دورية، أوردتها وكالة “رويترز”: “لم تخفق اليابان فقط في التفكير بعمق في جرائمها الخطيرة المتمثلة في العدوان والحكم الاستعماري في تايوان، بل إنها بدلًا من ذلك، وفي تحد للرأي العام العالمي، عاشت وهم التدخل العسكري في مضيق تايوان”.
وتابع: “يمتلك جيش التحرير الشعبي قدرات قوية ووسائل موثوقة لهزيمة أي عدو غازي. وإذا تجرأ الجانب الياباني على تجاوز النص ولو بنصف خطوة وجلب المتاعب لنفسه، فإنه سيدفع حتمًا ثمنًا باهظًا”.
وترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيًا مطالبات بكين بالسيادة على أراضيها، قائلة إن شعب الجزيرة هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله.
ويعمل الجيش الصيني بشكل شبه يومي في المياه والأجواء المحيطة بتايوان، فيما تقول الحكومة في تايبه إنه جزء من حملة المضايقات والضغط التي تمارسها بكين ضدها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:57

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ومؤسسات مجتمع مدني

14:56

بعد عام على هدنة هشة.. شبح الاجتياح الإسرائيلي يخيم على جنوب لبنان

14:15

الخطيب يدعو لبناء منظومة وطنية متكاملة للمهارات بالقطاع اللوجستي

14:06

بمشاركة أكثر من 1,300 شاب وشابة منصّة زين للإبداع تنظّم 40 جلسة ريادية خلال أسبوع الريادة العالمي 2025

13:56

البنك الأردني الكويتي يرعى حفل العشاء الرسمي لمنتدى MENA–OECD لتمكين المرأة اقتصادياً لعام 2025

13:55

عليان يرعى ندوة اجتماعية بعنوان “دور رعاية المسنّين

13:46

أين تقف البلاد أمام سيناريو حلّ البرلمان؟

13:40

وزير المياه يطلع على جهود تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني

13:35

الإدارة المحلية: البنية التحتية لبعض البلديات غير قادرة على مواكبة ظروف التغير المناخي

13:31

القاضي يرعى افتتاح الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية 

12:38

إعلان فوز عمان الاهلية بالمركز 23 عربياً والأولى على الجامعات الأردنية بحفل اختتام فعاليات قمة التايمز

12:30

تيتو عصفورة.. من هو المرشح الرئاسي الفلسطيني الذي يدعمه ترامب؟

وفيات
وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025