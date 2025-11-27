البنك الأردني الكويتي يرعى حفل العشاء الرسمي لمنتدى MENA–OECD لتمكين المرأة اقتصادياً لعام 2025

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الرسمية لحفل العشاء الخاص بمنتدى “تمكين المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2025 “والذي عُقد في عمّان يومي 18 و19 تشرين الثاني في فندق جراند حياة عمان، بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة واسعة من حكومات المنطقة ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ورواد الأعمال.

وعُقد المنتدى لهذا العام تحت عنوان “تمكين رائدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: سياسات وشراكات وتمويل من أجل التغيير”، حيث ناقش التحديات التي لا تزال تقف أمام مشاركة المرأة الاقتصادية في المنطقة، رغم ارتفاع مستويات التعليم وتفوّق الإناث في الالتحاق بالتعليم العالي مقارنة بالذكور. كما سلّط الضوء على أهمية دعم ريادة الأعمال النسائية وتسهيل الوصول إلى التمويل كركيزتين أساسيتين لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجمع المنتدى نخبة من ممثلي الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب القطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية، لمناقشة السياسات والممارسات التي من شأنها تعزيز البيئة الداعمة للمرأة الاقتصادية، وطرح نماذج مبتكرة للتمويل، وتبادل الخبرات المتصلة بتعزيز قدرات رائدات الأعمال في المنطقة.

وتأتي رعاية البنك الأردني الكويتي لحفل العشاء الرسمي، انطلاقاً من التزامه الدائم بدعم المبادرات التي تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتكرّس الشراكات المؤسسية المساهمة في دفع عجلة التنمية، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال على مستوى المنطقة.

وأكد البنك أن هذه الشراكة مع منتدى MENA–OECD تمثل امتداداً لنهجه في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره عنصراً أساسياً في بناء اقتصادات أكثر مرونة وشمولية وتنافسية، لافتاً إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة لإطلاق حوارات جادة وصياغة توصيات عملية يمكن أن تسهم في معالجة فجوات التمويل ودعم الشركات الريادية التي تقودها نساء في مختلف دول المنطقة.