وزير المياه يطلع على جهود تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني

16 ثانية ago
وزير المياه يطلع على جهود تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني

وطنا اليوم:أطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس برفقة مدير مشروع الناقل الوطني المهندس صدام خليفات ومسؤول تمويل مشاريع جاهزية شبكات البنية التحتية اياد القصير خلال جولة ميدانية في محافظة العقبة على مأخذ مشروع الناقل الوطني الجديد الذي يهدف إلى توفير كلفة المشروع ضمن جهود الحكومة للإسراع بتنفيذ أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية الحيوية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي، لتوفير وتحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة .
وأشرف الوزير ومرافقوه خلال الزيارة على أعمال فحص المأخذ (NDT) لمحطة التحلية المقترحة ومناقشة النتائج مع الشركة (مقاول المحطة) كما تضمنت الزيارة مناقشة الترتيبات مع محطة العقبة الحرارية والتنسيق مع منطقة العقبة الاقتصادية بخصوص الأمور العالقة، وتسريع وتيرة العمل مع كافة الجهات صاحبة العلاقة.
وأكد وزير المياه والري على “مسابقة الزمن لضمان بدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع في الوقت المحدد”.


