بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تيتو عصفورة.. من هو المرشح الرئاسي الفلسطيني الذي يدعمه ترامب؟

30 ثانية ago
تيتو عصفورة.. من هو المرشح الرئاسي الفلسطيني الذي يدعمه ترامب؟

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تأييده للمرشح اليميني نصري عصفورة الشهير باسم تيتو عصفورة، في انتخابات الرئاسة المقبلة في هندوراس، قائلا إنهما يمكن أن يعملا معا ضد “تجار المخدرات الشيوعيين” في المنطقة.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”، أن “الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة”.
وأضاف الرئيس الأميركي: “يمكنني أنا وتيتو أن نعمل معا لمحاربة تجار المخدرات، وتقديم المساعدات اللازمة لشعب هندوراس”.
وولد عصفورة (67 عاما) لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أميركا الوسطى خلال الصراع العربي الإسرائيلي في أربعينيات القرن الماضي، ودرس الهندسة المدنية لكنه ترك دراسته الجامعية قبل الحصول على شهادته ليبدأ مسيرة مهنية في قطاع البناء، ثم دخل الحياة العامة في تسعينيات القرن الماضي.
ويخوض عصفورة، رئيس البلدية السابق للعاصمة هندوراس، سباقا محموما مع محام يساري ومقدم برامج تلفزيونية يميني، في انتخابات الرئاسة المقررة الأحد.
وأعرب المرشح عن امتنانه لدعم ترامب، وشكره في منشور قال به: “نحن ثابتون على موقفنا في للدفاع عن ديمقراطيتنا وحريتنا والقيم التي تجعل بلادنا عظيمة”.
وربط ترامب مصير هندوراس ومصير فنزويلا، حيث لم يستبعد تدخلا عسكريا لإطاحة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذي يتهمه بإدارة عصابة مخدرات، وكتب: “هل سيتمكن مادورو ومهربو المخدرات الإرهابيون من الاستيلاء على دولة أخرى؟”.
وتعد هندوراس من أكثر البلدان عنفا في أميركا اللاتينية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العصابات التي تسيطر على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:13

الحملة الأردنية توزّع 1600 طرد كسوة شتوية للأطفال ضمن حملة الشتاء في غزة

12:05

أفكاركم دمارٌ لكم… وأفكارُنا عمارٌ لبلادِنا

12:04

التربية: 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني

11:54

افتتاح مهرجان الزيتون الوطني الـ25 بحضور رسمي ودولي واسع

11:48

الجمارك تدعو للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات

11:39

المواصفات والمقاييس : تشديد الرقابة على المدافئ وأسطوانات الغاز

11:30

انسجامًا مع خططها الرقمية .. الأسواق الحرّة الأردنية تشارك في مؤتمر ومعرض C8 2025

11:28

البرنامج الكامل لكأس العرب 2025 في قطر.. الأردن يفتتح مواجهاته مع الإمارات

11:18

أبطال أوروبا.. فوز ريال مدريد وأرسنال وهزيمة قاسية لليفربول

11:14

شركس: الأردن نموذجا في مدفوعات التجزئة والتحويلات الرقمية المتقدمة

11:08

رغد العكروش تحصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة مؤته

11:02

المناطق التنموية تنفذ حملة شاملة لإزالة العشوائيات في البحر الميت

وفيات
وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025