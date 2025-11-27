افتتاح مهرجان الزيتون الوطني الـ25 بحضور رسمي ودولي واسع

وطنا اليوم:مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الـ25 في أرض المعارض – مكة مول، وذلك بحضور واسع من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الدولية والنواب والأعيان وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وأكد الخريسات، خلال الافتتاح، أهمية المهرجان بوصفه منصة وطنية رائدة للتسويق الزراعي، تستهدف دعم المنتجات الريفية وعلى رأسها زيت الزيتون، بما يسهم في تعزيز الصناعات الغذائية وترسيخ حضور المنتج المحلي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطط التنفيذية التي تركز على تمكين المجتمعات الريفية في المحافظات والأطراف.

وأشار إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة الغذاء والدواء، تتابع باهتمام جميع المنتجات التي تدخل إلى أرض المهرجان من زيت الزيتون والمصنعات الغذائية والعسل والتمور، من خلال سلسلة فحوصات مخبرية متقدمة. كما يضم المهرجان مختبرًا متطورًا تابعًا للمركز الوطني للبحوث الزراعية داخل موقع الفعالية، لضمان أعلى مستويات الجودة والالتزام بالمواصفات.

وبيّن الخريسات أن دورة هذا العام تشهد مشاركة قياسية، إذ يضم المهرجان أكثر من ألف عارض وعارضة، منهم 50 جمعية زراعية وتعاونية، إضافة إلى أن 70% من المشاركين من النساء، و5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب حضور واسع للحرف اليدوية والصناعات الغذائية المحلية.

كما يوفر المهرجان نحو 1200 موقفًا لاصطفاف المركبات لتسهيل حركة الزوار.

ويأتي مهرجان الزيتون الوطني السنوي كأكبر تظاهرة اقتصادية وزراعية في الأردن، تعكس التزام الدولة بدعم المزارعين وتمكين المرأة الريفية وتعزيز جودة المنتج الوطني، إضافة إلى دوره في الحفاظ على التراث الزراعي الأردني الذي يشكل زيت الزيتون فيه رمزًا ومكونًا أساسيًا للهوية الغذائية.