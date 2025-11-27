المواصفات والمقاييس : تشديد الرقابة على المدافئ وأسطوانات الغاز

وطنا اليوم:أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تنفذ خطة رقابية شاملة خاصة بموسم الشتاء، تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة وجودة المنتجات في الأسواق.

وقالت “المواصفات والمقاييس” إن الخطة تتضمن تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق ومحطات وصهاريج توزيع المحروقات، إلى جانب زيادة عدد فرق التفتيش خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجها، لضمان رقابة مستمرة وفعالة.

وأوضحت المؤسسة أن التركيز ينصب على جميع أنواع المدافئ والسخانات (الغازات) ومستلزماتها من ساعات الغاز وخراطيم الغاز، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية المختلفة. كما تشمل الرقابة أيضا أسطوانات الغاز المنزلي والمشتقات النفطية المباعة من خلال المحطات والصهاريج.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تواصل التفتيش على باقي المنتجات وفق الخطط السنوية المعتمدة.

كما أوضحت آلية متابعة المنتجات التي تشهد طلبا متزايدا خلال موسم الشتاء، لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة والمواصفات.

وأكدت أنه يتم وضع خطط تفتيش متكاملة على المنتجات الأكثر طلبا وانتشارا خلال فصل الشتاء، وبالاستناد إلى الخبرات المتراكمة من الجولات التفتيشية في الأعوام السابقة والشكاوى الواردة إليها.

وأضافت أنها تقوم بمراقبة حركة السوق ومراجعة بيانات الإدخال الجمركي للمنتجات، ثم توجيه فرق التفتيش لإجراء جولات ميدانية وسحب عينات عشوائية للتحقق من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات.

وفيما يتعلق بمستودعات المستوردين ومحال البيع، قالت المؤسسة إنه يتم متابعة هذه الأماكن لضمان الالتزام بمطابقة المنتجات المعروضة للبيع أو المعدة للعرض.

كما تم تعزيز الرقابة على محطات وصهاريج توزيع المحروقات، حيث يتم تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة للتأكد بشكل مستمر من جودة المشتقات النفطية عبر سحب العينات وفحصها، بالإضافة إلى التأكد من عدم خلط المشتقات النفطية واحتواء الآبار والصهاريج على أي مياه، خاصة أثناء تساقط الأمطار.

وأكدت “المواصفات والمقاييس” أنه يتم إجراء فحص فني كامل على المدافئ التي تعمل على الغاز والكاز والكهرباء، قبل السماح بطرحها في السوق، سواء من خلال فحوصات تتم عند الاستيراد أو من خلال الفحص في الأسواق المحلية.

كما تتم سحب العينات من المصانع المحلية وإرسالها للفحص، إذ تشمل الفحوصات كفاءة التشغيل، وعوامل الأمان ومنع التسرب، وجودة المواد المستخدمة، إضافة إلى سلامة الدوائر الكهربائية، فضلا عن التحقق من وجود تعليمات الاستخدام والتحذيرات الإلزامية.

وفي حال تم العثور على أجهزة تدفئة أو سخانات غير مطابقة للمواصفات، بينت المؤسسة أنها تتخذ عدة إجراءات تشمل حجز المنتجات وتتبع مصدرها في الأسواق، ومخاطبة المسؤول عن المنتج للعمل على سحبه من الأسواق، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لدرجة خطورة المخالفة استنادًا لتعليمات مسح الأسواق، وفقا للمواصفات والمقاييس.

وأشارت إلى أنها تتأكد من سلامة وصلات الكهرباء والأنظمة الكهربائية الأخرى في الأسواق من خلال إجراء فحوصات دورية تشمل الوصلات الكهربائية، القواطع الكهربائية، “الأفياش”، محولات الكهرباء، وغيرها من الملحقات. كما تشمل الفحوصات التأكد من تحمل التيار، مقاومة الأسلاك، وجودة العزل.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه فرق الرقابة، أوضح “المواصفات والمقاييس” أن فرق الرقابة تواجه عدة تحديات في موسم الشتاء عند فحص الأجهزة والمنتجات، أبرزها صعوبة تغطية جميع نقاط البيع الصغيرة، وعدم القدرة على تتبع جميع المنتجات لعدم الالتزام بوجود فواتير رسمية عند الشراء، إضافة إلى وجود عمليات بيع إلكترونية لمنتجات مجهولة المصدر.

ولفتت المؤسسة إلى أن فرق الرقابة نفذت عشرات الجولات منذ بداية موسم الشتاء، حيث تم خلالها فحص عدد من المدافئ والسخانات والأجهزة الكهربائية وملحقاتها، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها بيع أجهزة دون وجود بطاقة البيان وفقا لما تحدده المواصفات القياسية لهذه المنتجات، بالإضافة إلى اكتشاف عينات لأجهزة تدفئة مخالفة لمتطلبات الأمان.

وشددت مؤسسة المواصفات والمقاييس على أنها تكثف رقابتها لضمان أعلى مستويات السلامة وحماية المستهلك.