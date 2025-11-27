البرنامج الكامل لكأس العرب 2025 في قطر.. الأردن يفتتح مواجهاته مع الإمارات

وطنا اليوم:تنطلق بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 في قطر في الأول من كانون الأول حيث ستقام المباريات بين 1 و18 من الشهر ذاته.

وستستضيف الملاعب القطرية أبرز الفرق العربية في منافسات قوية.

فيما يلي البرنامج الكامل لدور المجموعات بعد انتهاء مباريات الملحق:

دور المجموعات:

الاثنين 1 كانون الأول:

المجموعة الأولى:

الساعة 13:00: تونس ضد سوريا (ستاد أحمد بن علي)

الساعة 16:30: قطر ضد فلسطين (ستاد البيت)

الثلاثاء 2 كانون الأول:

المجموعة الثانية:

الساعة 12:00: المغرب ضد جزر القمر (ستاد خليفة)

الساعة 17:00: السعودية ضد عُمان (ستاد المدينة التعليمية)

المجموعة الثالثة:

الساعة 14:30: مصر ضد الكويت (ستاد لوسيل)

الأربعاء 3 كانون الأول:

المجموعة الثالثة:

الساعة 17:00: الأردن ضد الإمارات (ستاد البيت)

المجموعة الرابعة:

الساعة 12:00: الجزائر ضد السودان (ستاد أحمد بن علي)

الساعة 14:30: العراق ضد البحرين (ستاد 974)

الخميس 4 كانون الأول:

المجموعة الأولى:

الساعة 14:30: فلسطين ضد تونس (ستاد لوسيل)

الساعة 17:00: سوريا ضد قطر (ستاد خليفة)

الجمعة 5 كانون الأول:

المجموعة الثانية:

الساعة 14:30: عُمان ضد المغرب (ستاد المدينة التعليمية)

الساعة 18:30: جزر القمر ضد السعودية (ستاد البيت)

السبت 6 كانون الأول:

المجموعة الثالثة:

الساعة 11:00: الكويت ضد الأردن (ستاد أحمد بن علي)

الساعة 18:30: الإمارات ضد مصر (ستاد لوسيل)

المجموعة الرابعة:

الساعة 13:30: البحرين ضد الجزائر (ستاد خليفة)

الساعة 16:00: السودان ضد العراق (ستاد 974)

الأحد 7 كانون الأول:

المجموعة الأولى:

الساعة 17:00: قطر ضد تونس (ستاد البيت)

الساعة 17:00: سوريا ضد فلسطين (ستاد المدينة التعليمية)

الاثنين 8 كانون الأول:

المجموعة الثانية:

الساعة 17:00: المغرب ضد السعودية (ستاد لوسيل)

الساعة 17:00: عمان ضد جزر القمر (ستاد 974)

الثلاثاء 9 كانون الأول:

المجموعة الثالثة:

الساعة 14:30: مصر ضد الأردن (ستاد البيت)

الساعة 14:30: الإمارات ضد الكويت (ستاد 974)

المجموعة الرابعة:

الساعة 17:00: الجزائر ضد العراق (ستاد خليفة)

الساعة 17:00: البحرين ضد السودان (ستاد المدينة التعليمية)