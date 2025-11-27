رغد العكروش تحصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة مؤته

وطنا اليوم:حصلت المستشارة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رغد عكروش على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية من كلية الاعمال في جامعة مؤته بتفوق والأولى على الدفعة وتناولت أطروحة الدكتوراه التي تم مناقشتها أمس الأول دور ممارسة القيادة التحويلية في تعزيز الإدارة بالقيم بوجود الحاكمية المؤسسية. دراسة ميدانية الهيئات المستقلة.

وأشرف على أطروحة الدكتوراه الأستاذ الدكتور نضال الحوامدة وضمت اللجنة التي ترأسها الدكتور الحوامدة كل من الأستاذ الدكتور محمد المحاسنة والأستاذ الدكتور عبد الرحمن العبادلة من جامعة والدكتور خالد أبو الغنم.