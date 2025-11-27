بنك القاهرة عمان
المناطق التنموية تنفذ حملة شاملة لإزالة العشوائيات في البحر الميت

42 ثانية ago
وطنا اليوم:نفّذت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية حملة واسعة لإزالة العشوائيات المنتشرة على الشوارع الرئيسية في منطقة البحر الميت، والتي كانت تشكّل تلوثًا بصريًا واضحًا وتتيح بعض الممارسات غير المنظمة التي تؤثر سلبًا على السياحة وصورة المنطقة أمام الزوار.
وجاءت الحملة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة العامة وتعزيز تجربة الزوار، وبما يعكس المكانة السياحية الفريدة للبحر الميت كأحد أهم المواقع الطبيعية على مستوى العالم.
وفي إطار النهج الإنساني الذي تتبناه المجموعة، حرصت على عدم الاكتفاء بإزالة العشوائيات، بل عملت على توفير موقع بديل ومنظم لأصحاب الأكشاك والأنشطة الصغيرة، على مساحة شاطئية، جرى تهيئته على أحد الشواطئ القريبة من المرافق والخدمات الأساسية يتم إدارته من قبل بلدية سويمه. ويهدف الموقع الجديد إلى تمكين أصحاب هذه الأعمال من مواصلة عملهم بشكل قانوني وآمن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، وضمان بيئة تتسم بالنظام والسلامة.
وتؤكد المجموعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها في الموازنة بين تطوير المنطقة السياحية والمحافظة على مصادر رزق الأهالي، وبما يضمن بيئة مستدامة ومسؤولة تعكس الوجه الحضاري للبحر الميت، وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة


