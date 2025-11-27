تعرف إلى خطوات التسجيل بمنصة حكيم للاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل

وطنا اليوم:أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن إطلاق خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة إلى منازل المرضى، مؤكدا أن الدافع الرئيسي لهذه الخدمة هو مواجهة ازدحام المرضى في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، لا سيما في الفترة ما بين الساعة السابعة صباحا والواحدة ظهرا.

الآلية المتبعة لتخفيف الضغط

وأشار الدكتور البدور في تصريحات إلى أن مشكلة الازدحام تنشأ لوجود أربعة أدوار متتالية يجب على المريض قطعها لاستلام الدواء: التسجيل، ثم دور على الصيدلية، ثم دور لاستلام الأدوية، وأخيرا دور على المحاسبة.

وكشفت دراسة أجرتها الوزارة أن 50% من الوصفات التي تصرف خلال فترة الذروة هي وصفات شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة “كالضغط والسكري والقلب”، والذين يأتون كل شهر لتجديد وصفاتهم.

خيارات توصيل الدواء

ولفت البدور إلى ان الوزارة قدمت لمرضى الأمراض المزمنة خيارين للحصول على دوائهم.

ووتمثل الخيارات إما باستخدام التطبيق الإلكتروني، حيث يمكن للمريض تنزيل تطبيق حكيم وتفعيله، حيث يتم توصيل أدويته المزمنة كل شهر إلى المنزل.

ويتم التوصيل عن طريق البريد الأردني وشركة حكيم، بحيث يكون الدواء مجهزا ويصل دون الحاجة لزيارة المستشفى.

أما الخيار الثاني فيكون عن طريق مواعيد محددة لتجنب الازدحام، حيث يمكن للمرضى الذين لا يرغبون في استخدام التطبيق، الذهاب إلى المستشفيات أو المراكز الصحية خلال ساعات حددت لصرف أدويتهم وهي:

رسم رمزي وعمومية الخدمة

أكد البدور أن خدمة التوصيل تقدم مقابل رسم رمزي قدره ديناران فقط، وأن هذا المبلغ يوصل الدواء لأي مكان في الأردن “ليس فقط حصرا على عمان”، ما يوفر على المريض عبء الذهاب والمواصلات.

كما أوضح أن الخدمة ليست مقيدة بفئات محددة “ثل كبار السن أو ذوي الإعاقة”، بل هي متاحة لأي شخص لديه وصفة شهرية لأمراض مزمنة.

ضمان جودة نقل الأدوية

ولتخفيف تخوف المرضى من نقل الأدوية التي تحتاج إلى تبريد، أشار الوزير إلى وجود مخازن رئيسية في المحافظات مخصصة لهذه الوصفات الشهرية، وتأتي الأدوية منها مباشرة “وليست من صيدليات المستشفى” وتحزم بشكل كامل.

وأكد أن ما يحتاج إلى تبريد يوضع في تبريد، وما يحتاج إلى ثلج يوضع في ثلج، لضمان حفظ الدواء خلال التنقل.

خطط التوسيع

ذكر الدكتور البدور أن الإطلاق المرحلي بدأ في ثلاثة مراكز صحية شاملة في عمان للتأكد من النتائج ، والتي وصفها [انها مبشرة بزيادة نسبة الاستخدام من أقل من 1% إلى ما يقارب 10-15%.

وأضاف أن الوزارة تخطط للتوسيع نحو المحافظات في الشهور القادمة مثل إربد، والزرقاء، والسلط، والكرك والأماكن التي تشهد ضغطا أكثر، ليشمل التطبيق كل الأردن خلال الفترة القادمة.

تفاصيل خطوات التسجيل في منصة “حكيم”

توضح الوزارة أن الخطوة الأولى لتفعيل خدمة توصيل الأدوية لأصحاب الوصفات الشهرية تبدأ بالتسجيل في منصة “حكيم” “بوابتك لملفك الطبي الإلكتروني”، عبر الرابط التالي: https://my.hakeem.jo/index.php/ar ، والتي تتضمن الخطوات الآتية:

1. الوصول إلى بوابة حكيم

يجب على المستفيد البدء بالدخول إلى بوابة “حكيم” الرئيسية (والتي تعرف بـ MyHakeem) واختيار “سجل الدخول إلى حكيم” أو “إنشاء حساب” لبدء عملية التسجيل.

2. آليات التسجيل المتاحة

توفر المنصة خيارات عدة للتسجيل لضمان وصول كافة المرضى، وهي:

التسجيل باستخدام هوية سند الرقمية: لتسريع العملية والاعتماد على البيانات الموثقة.

التسجيل الذاتي: عبر إدخال البيانات الشخصية مباشرة.

التسجيل من المنشأة: للمرضى الذين يتم تسجيلهم مباشرة من مراكز الرعاية الصحية.

3. خطوات التسجيل الذاتي

في حال اختيار التسجيل الذاتي، يتطلب الأمر إدخال المعلومات التالية بشكل دقيق بعد اختيار نوع المستخدم (أردني/غير أردني/عسكري):

إدخال الرقم الوطني.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

إدخال تاريخ الميلاد.

إدخال رقم الهوية.

إدخال رقم دفتر العائلة.

وبعد إتمام إدخال البيانات، يتم الضغط على زر “تحقق” لإكمال عملية إنشاء الحساب.

4. تسجيل الدخول لتفعيل الخدمة

بعد إنشاء الحساب، يتم العودة إلى صفحة تسجيل الدخول وإدخال:

الرقم الوطني/الطبي.

كلمة المرور.

وبذلك يكون المريض قادرا على استخدام التطبيق لتجديد وصفاته الشهرية لتبدأ آلية التوصيل إلى منزله مقابل الرسم الرمزي.

وتقوم شركة حكيم والبريد الأردني بعملية تجهيز وتوصيل الأدوية المحفوظة إلى المنزل.

خيار الصرف غير الإلكتروني

للمرضى الذين لا يرغبون في استخدام التطبيق، أكد الوزير أنهم يمكنهم الاستلام المباشر لأدويتهم في المرافق الصحية خلال ساعات مخصصة لتجنب فترة الذروة:

في المستشفيات: من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء.

في المراكز الصحية: من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة مساء.