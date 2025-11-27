وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

وطنا اليوم:بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى برشلونة يترأس خلالها والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ‎أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط الذي تستضيفه إسبانيا.

كما سيشارك الصفدي في الاجتماع الوزاري لإطلاق “ميثاق المتوسط”، وسيلتقي عددا من نظرائه المشاركين في أعمال المنتدى.