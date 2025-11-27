بنك القاهرة عمان
مركز الملك سلمان للإغاثة يستكمل ارسال شاحنات مشروع الأمن الغذائي المحملة بالتمور إلى الأردن

25 ثانية ago
وطنا اليوم:استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة ارسال الشاحنات المحملة بالتمورالى الأردن إيذاناً بالبدء الفعلي لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي من خلال تقديم التمور لعام 2025.
وينفذ المشروع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن جهود إنسانية مشتركة بين المملكتين الشقيقتين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مكافحة الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، من خلال توزيع التمور على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين الفلسطينيين في جميع محافظات المملكة.
ويشتمل المشروع على توزيع 500 طن من التمور عبر 22 شاحنة، ستُنقل إلى محافظات: عمّان، إربد، المفرق، الزرقاء، جرش، الكرك، البلقاء، معان، مادبا، العقبة، الطفيلة، وعجلون، بهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي والتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المستفيدة.
وضماناً لوصول المساعدات لمستحقيها بدقة وعدالة، تمّ التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لتحديد قوائم الأسر الأردنية العفيفة، ومع دائرة الشؤون الفلسطينية لتحديد قوائم اللاجئين الفلسطينيين داخل المملكة.


