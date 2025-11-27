سلطة العقبة تنفي إقامة حفل غنائي في بيت الشريف الحسين بن علي

وطنا اليوم:نفت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ما جرى تداوله عن إقامة حفل غنائي في بيت الشريف الحسين بن علي في العقبة.

وأكدت السلطة في بيان لها أن، الحفل أقيم بالمساحة المخصصة للفعاليات السياحية في قلعة العقبة الأثرية، ولم يقم في بيت الشريف الحسين بن علي، مشيرة إلى أن الحفل نظم من خلال شركة خاصة، لعدد محدود من السياح.

وأضافت أنه جار العمل على تقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.