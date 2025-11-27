بنك القاهرة عمان
لجنة تحكيم مهرجان الأغنية الأردنية 2025 تتابع البروفة النهائية استعدادًا للحفل الختامي غدًا

54 ثانية ago
لجنة تحكيم مهرجان الأغنية الأردنية 2025 تتابع البروفة النهائية استعدادًا للحفل الختامي غدًا

وطنا اليوم:أنهت لجنة تحكيم مهرجان الأغنية الأردنية 2025 مساء اليوم متابعتها للبروفة النهائية التي أقيمت على خشبة المسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي، استعدادًا للحفل الختامي الذي سيقام غدًا الخميس 27/11/2025 الساعة السابعة مساءً، تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة.
وشهدت البروفة متابعة دقيقة من اللجنة التي تابعت أداء المتسابقين العشرة الذين تأهلوا إلى المرحلة النهائية، حيث قدّموا أغنيات أردنية جديدة كتبها ولحّنها ووزّعها فنانون أردنيون خصيصًا للمسابقة، ترافقهم فرقة موسيقية متميزة بقيادة الدكتور جورج أسعد.
وبعد انتهاء البروفة، عقدت لجنة التحكيم– التي تضم الشاعر علي البتيري، والدكتور محمد واصف، والدكتور هيثم سكرية، والفنان وائل الشرقاوي، والفنان مصطفى شعشاعة – جلسة خاصة لوضع المعايير النهائية التي ستعتمد عليها في اختيار الفائزين بجوائز المهرجان.
من جهتها، أكملت مديرية الموسيقى والفنون الأدائية في وزارة الثقافة ، الجهة المنظمة للمهرجان، بالتعاون طبعا مع نقابة الفنانين الأردنيين، جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية للحفل، في وقت تابع فيه مدير المهرجان الفنان حسين دغيمات، ومدير المركز الثقافي الملكي الفنان وصفي الطويل، وبعض اعضاء مجلس نقابة الفنانين، سير البروفة النهائية وما تلاها من ترتيبات.
ويترقّب الجمهور أمسية موسيقية مميزة تُختتم بإعلان الفائزين، في احتفال يكرّس حضور الأغنية الأردنية ويحتفي بفرح صُنّاعها.
* الصور بعدسة سامي الزعبي


