وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الرقاد والعمرو.

ففي منطقة المشيرفة، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عاكف عبدالله الرقاد، شقيق الفريق المتقاعد محمد الرقاد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرقاد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العمرو، بوفاة المرحوم نصوح مدالله العمرو، شقيق المتصرف داوود العمرو، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.