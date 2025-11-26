بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للعين الكلالدة والوزير المحافظة

25 ثانية ago
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للعين الكلالدة والوزير المحافظة

وطنا اليوم – اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، على صحة العين الدكتور خالد الكلالدة ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إثر وعكة صحية ألمت بهما.

وخلال زيارته للدكتور الكلالدة، الذي يرقد على سرير الشفاء في المستشفى، نقل العيسوي تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالسفاء العاجل وتمام العافية.

وكان العين الكلالدة دخل المستشفى لتلقي العلاج إثر حالة طارئة، وهو في صحة جيدة ويتماثل للشفاء، ومن المتوقع أن يغادر المشفى غدا.

كما زار العيسوي الدكتور عزمي المحافظة، وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، في منزله للاطمئنان على صحته، إثر عارض صحي تعرض له.

ونقل العيسوي، خلال زيارته للدكتور المحافظة تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد له بالشفاء العاجل ودوام الصحة.

وأعرب العيسوي عن خالص أمنياته لهما بتمام الشفاء، سائلاً الله عز وجل أن يمنّ عليهما بالصحة والعافية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية ومجتمعية

22:20

القاضي يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا 

20:45

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

20:38

وفاة وإصابة 28 شخصًا بحريق هائل في مجمع سكني بهونغ كونغ

20:13

رئيس الأعيان يقترح تأسيس مجلس أعمال أردني ياباني

20:08

ضباط في جيش غينيا بيساو يعلنون عزل الرئيس

20:00

سلطة المياه: الموسم المطري لا يزال متواضعا

19:28

النجداوي: الزيت المستورد لتلبية الطلب وتنكة المستورد بين 80–90 دينارا

19:14

نقابة التخليص تشيد بجهود الأجهزة الأمنية وتؤكد أن استقرار المملكة أساس قوة الاقتصاد

19:13

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

19:09

الحكومة: الأجهزة الأمنية أثبتت مرارًا أنها خط الدفاع الأول عن أمن الوطن

19:06

ولي العهد يفتتح غرفة القيادة والسيطرة في “KASOTC”

وفيات
وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025