ضباط في جيش غينيا بيساو يعلنون عزل الرئيس

وطنا اليوم:قالت مجموعة من كبار ضباط الجيش في غينيا بيساو، اليوم الأربعاء، إنهم عزلوا الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وعلقوا العملية الانتخابية المتنازع على نتائجها، مشيرين إلى ضرورة إلى استجلاء الوضع قبل العودة إلى النظام الدستوري.

رئيس غينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو روى بنفسه ما جرى له إثر انقلاب عسكري أطاح به اليوم الأربعاء.

وأعلن ضباط بجيش غينيا بيساو عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر واكد ان الرئيس يعامل بشكل جيد.

وضع الرئيس بقي محل تساؤل فور إعلان الانقلاب، لكنه صرح بنفسه لمجلة “جون أفريك” بأنه “قيد الاعتقال”.

وقال إمبالو “قرابة الظهر، اقتحم رجال يرتدون الزي العسكري القصر الرئاسي أثناء وجودي في مكتبي وتم اعتقالي”.

وتم إلقاء القبض على رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الجنرال بياغ نانتان، ونائب رئيس الأركان، الجنرال مامادو توري، ووزير الداخلية، بوتشي كاندي، في الوقت نفسه.

ووفقًا لإمبالو فإنهم جميعًا محتجزون في مقر هيئة الأركان العامة .

وأضاف أنه لم يُرتكب أي عنف ضده خلال “هذا الانقلاب”.

وشكل الضباط الذين عزلوا الرئيس “القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام”، وأعلنوا توليها المسؤولية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى إشعار آخر، وقرروا إغلاق حدود البلاد ومجالها الجوي وفرض حظر للتجوال.

وكان سكان محليون وصحفيون من وكالتي الأنباء الفرنسية ورويترز أفادوا بوقوع إطلاق نار الأربعاء قرب القصر الرئاسي وأمام مقر اللجنة الوطنية للانتخابات في عاصمة غينيا بيساو.

وبحسب المصادر ذاتها، شوهد بعض المارة أمام القصر الرئاسي ومقر لجنة الانتخابات وهم يفرّون بحثا عن ملجأ، بينما استمر إطلاق النار في نحو الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وأجرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا انتخابات رئاسية الأحد الماضي وكان متوقعا إعلان النتائج الرسمية الخميس.

وتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عمر سيسكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس. ولم يتضح من يقف وراء إطلاق النار حتى الآن. ولغينيا بيساو تاريخ من الانقلابات.

أنطونيو يايا سيدي، المتحدث باسم إمبالو، قال إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على لجنة الانتخابات لمنع إعلان نتائج التصويت.

وأضاف أن المسلحين من أنصار دياس، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

وفي الساعات الأخيرة، أعلن كلٌّ من الرئيس الحالي وخصمه الرئيسي فوزهما.