سلطة المياه: الموسم المطري لا يزال متواضعا

وطنا اليوم:قال أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، إن الموسم المطري لا يزال متواضعا، فهو في بدايته و”مربعانية” الشتاء لم تبدأ بعد.

وتحدث عن أن كمية الأمطار حتى صباح اليوم الأربعاء بلغت 5.6% من المعدل الموسمي العام، وهذه النسبة المتواضعة سيكون لها تأثير واضح على القطاع الزراعي ومياه الشرب، ولذلك وضع قطاع المياه بمكوناته كافة خططا استباقية واستراتيجيات للتعامل مع الموسم المطري في حال كان ضعيفا.

وأشار إلى أن التخزين الكلي في السدود يبلغ 45.5 مليون متر مكعب بنسبة تصل إلى قرابة 15.7%، منها 24 مليون متر مكعب في سد الملك طلال، و9 ملايين متر مكعب في سد الموجب، و2.5 مليون متر مكعب في سد وادي العرب، و2.5 مليون متر مكعب في سد الكفرين، و1.3 مليون متر مكعب في سد الوالة، و1 مليون متر مكعب في سد كفرنجه، إضافة إلى كميات متواضعة في باقي السدود.

ودعا المواطنين إلى تقنين وترشيد الاستهلاك وعدم الاعتداء على المصادر المائية، والمزارعين إلى إدارة الري وتحديد ساعاته وتجنبه في أوقات الذورة الشمسية والتعامل مع زراعات موفرة لاستخدام المياه.

وأسهمت مجاميع الأمطار خلال الحالة الجوية الأخيرة التي تأثرت بها المملكة في تحسين الموسم المطري الحالي، بنسب تراوحت بين 1% و6% من المعدل الموسمي العام في عدد من المناطق.

وبحسب البيانات الصادرة عن الأرصاد، سجّلت محطة السلط أعلى مجموع مطري خلال الحالة بواقع 15.6 ملم بنسبة 3% من معدلها الموسمي، تلتها محطة الباقورة بـ15 ملم بنسبة 4%، ثم محطة الرمثا بـ13.5 ملم بنسبة 6%.

وفي العاصمة عمّان، سجّلت محطة حدائق الحسين 8 ملم ما نسبته 2% من معدلها الموسمي، فيما سجّلت محطة الطفيلة في جنوب المملكة 5.4 ملم بنسبة 3% من معدلها الموسمي.

من جانبه، أوضح مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن “الهطولات التي رافقت الحالة كان لها أثر إيجابي على الموسم المطري، خصوصًا في المناطق الشمالية التي أصبحت حول معدلاتها العامة المفترضة لهذا الوقت من العام”، مؤكدًا متابعة الأرصاد أداء الموسم بشكل مستمر، وأن مثل هذه الحالات – وإن كانت عشوائية – تُسهم بشكل فعّال في رفع رصيد الهطول.

وأضاف آل خطاب أن الموسم المطري ما يزال دون معدلاته الاعتيادية في أجزاء من وسط وجنوب المملكة، معربًا عن الأمل في المزيد من الحالات المطرية خلال الفترة المقبلة لتحسين الوضع العام.

ودعا المواطنين إلى الالتزام الدائم بالتحذيرات الصادرة عن الأرصاد، وخاصة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول خلال الأحوال الجوية.