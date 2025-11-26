نقابة التخليص تشيد بجهود الأجهزة الأمنية وتؤكد أن استقرار المملكة أساس قوة الاقتصاد

وطنا اليوم:أشادت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع بالعملية الأمنية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في لواء الرمثا، مؤكدة أن الاحترافية والدقة اللتين ظهرتا خلال تنفيذ المداهمة تعكسان جاهزية عالية وقدرة راسخة لدى الأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن والتصدي لأي تهديد يمس استقرار المملكة.

وأكد نقيب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن العملية الأخيرة أثبتت مجددا أن الأردن يمتلك منظومة أمنية قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات، مشيرا إلى أن التزام القوات الأمنية بقواعد الاشتباك وحرصها على سلامة المواطنين يجسد احترافية رفيعة ومسؤولية وطنية عالية.

وأضاف أبو عاقولة أن استقرار المملكة هو الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد الوطني موضحا أن قطاع التخليص ونقل البضائع يعتمد بصورة مباشرة على بيئة آمنة ومنافذ حدودية مستقرة تسهّل انسياب البضائع وتدعم حركة التجارة، ما يجعل جهود الأجهزة الأمنية ركيزة أساسية لاستمرار النشاط اللوجستي والاقتصادي.

وثمّن أبو عاقولة شجاعة الاجهزة الأمنية وتضحياتهم المستمرة في سبيل حماية الوطن، مؤكدا أن النقابة وأعضاءها يقفون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية، دعما لجهود الدولة في مواجهة الفكر المتطرف والخارجين على القانون، وتقديرا للدور الكبير الذي يقومون به في حفظ الأمن وصون السلم المجتمعي.

وأشار إلى أن التفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة ووحدة الصف الوطني يشكلان السد المنيع أمام أي محاولات لزعزعة استقرار المملكة، مؤكدا أن الأردن سيبقى قويا بوعي شعبه ومتانة مؤسساته الأمنية والعسكرية.

وقال أبو عاقولة إن أمن الأردن خط أحمر لا يسمح بالمساس به، وإن حماية استقرار المملكة مسؤولية مشتركة تتطلب دعما مستمرا لمؤسسات الدولة، حفاظا على مسيرة الإنجاز ولضمان استمرار النمو الاقتصادي والنهضة التي يشهدها الأردن.