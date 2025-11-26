بنك القاهرة عمان
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل لـ الكلالدة والمحافظة

وطنا اليوم:اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، على صحة العين الدكتور خالد الكلالدة ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إثر وعكة صحية ألمت بهما.
وخلال زيارته للدكتور الكلالدة، الذي يرقد على سرير الشفاء في المستشفى، نقل العيسوي تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالسفاء العاجل وتمام العافية.
وكان العين الكلالدة دخل المستشفى لتلقي العلاج إثر حالة طارئة، وهو في صحة جيدة ويتماثل للشفاء، ومن المتوقع أن يغادر المشفى غدا.
كما زار العيسوي الدكتور عزمي المحافظة، وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، في منزله للاطمئنان على صحته، إثر عارض صحي تعرض له.
ونقل العيسوي، خلال زيارته للدكتور المحافظة تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد له بالشفاء العاجل ودوام الصحة.
وأعرب العيسوي عن خالص أمنياته لهما بتمام الشفاء، سائلاً الله عز وجل أن يمنّ عليهما بالصحة والعافية


