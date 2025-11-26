المومني: التغطية الإعلامية لأحداث الرمثا كانت دقيقة وشفافة

وطنا اليوم:أشاد وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، محمد المومني، بما قامت به الأجهزة الأمنية الباسلة في التعامل مع أحداث الرمثا يوم أمس، مؤكدا أن ما قامت به أسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وثمّن المومني خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة الاتصال الحكومي، جهود الجنود على الحدود ومنتسبي الأجهزة الأمنية في حماية الوطن من مختلف التهديدات، ودورهم في صون أمن البلاد واستقرارها.

وأكد المومني، أن الجهات المعنية بتنظيم العمل الإعلامي، كانت ستتخذ إجراءات بحق بعض من نشروا الأخبار المضللة ، حول ما جرى خلال الحملة الأمنية في لواء الرمثا؛ للقبض على مجرمين خارجين عن القانون ، و يحملون الفكر التكفيري.

وأشار المومني إلى أن الجهات التنظيمية للعمل الإعلامي، تواصلت مع بعضهم لتصحيح الأخبار الزائفة التي تم نشرها، وإلا سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.

ووجه المومني تحية تقدير للإعلام الوطني بكل صنوفه، مشيدًا بمهنيته واحترافيته في تغطية الحدث، وتواصله المستمر مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومات من مصادرها، مؤكدا أن التغطية الإعلامية الرسمية والخاصة كانت دقيقة وسريعة وشفافة، وبمثابة موقف يدعو للفخر والاعتزاز.

وأصيب ثلاثة من أفراد القوة الأمنية الخاصة في مداهمة لموقع في لواء الرمثا مساء الثلاثاء، كان يأوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري.

وأكدت مديرية الأمن العام في بيان لها أنه فور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق نار كثيف، مما أدى إلى إصابة أفراد القوة الذين تم إسعافهم إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك، حيث قُتل المطلوبان الخارجان عن القانون بعد تحصنهما في الموقع. وقد استخدم المطلوبان والدتهما كدرع بشري، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من تحييدها وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها.

كما تم تفتيش الموقع وضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد الحربي