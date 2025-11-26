5 قتلى ومصابون في انفجار مستودع صواريخ وذخيرة بريف إدلب الغربي

وطنا اليوم:أعلن المكتب الإعلامي في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة إدلب، أن انفجاراً ضخماً وقع اليوم الأربعاء، عند الساعة 12:20 ظهراً في الجهة الشمالية من بلدة كفرتخاريم.

وأضاف أن المتابعة الفورية بيّنت أن الانفجار ناجم عن مستودع يضم صواريخ وذخيرة، وقد وقع بحسب المعلومات نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان.

كما تابع أن الحادث أسفر عن مقتل 5 عاملين وإصابة 9 آخرين، فيما وصلت فرق الإسعاف لنقل المصابين، إلى جانب فرق الهندسة التي عملت على تأمين الموقع والتعامل مع مخلفات الانفجار.

جاء هذا بعدما أعلن التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين جراء انفجار مجهول بمدينة كفر تخاريم في محافظة إدلب شمال سوريا.

إلى ذلك، تداول ناشطون محليون فيديوهات أظهرت تصاعد دخان كثيف من موقع الانفجار.

في حين تسبب الانفجار بتضرر أعداد كبيرة من أشجار الزيتون المجاورة للموقع.

مخلفات حرب

يذكر أن امرأة كانت أصيبت قبل يومين مع طفلتها بجروح جراء انفجار مخلفات حرب داخل مدفأة، في بلدة بداما بريف إدلب.

وذكر الدفاع المدني في منشور عبر قناته على تليغرام يومها أن الانفجار نجم عن وجود مخلّفات حرب منقولة كانت ضمن مواد التدفئة، والتي تعرضت للانفجار نتيجة الحرارة، موضحاً أن فرقه أسعفت المصابين إلى أقرب نقطة طبية لتلقي العلاج المناسب.

وأضاف الدفاع المدني في منشوره: “نهيب بالأهالي الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من وجود أية أجسام غريبة أو مخلفات حرب داخل مواد التدفئة، وذلك حرصاً على سلامتهم”.

وتشكل مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة، والتي خلفها النظام السابق، خطراً كبيراً على حياة المدنيين، لا سيما الأطفال، كما تعيق هذه المخلفات الأنشطة اليومية للأهالي وتعرقل عودتهم إلى منازلهم ومزارعهم في مساحات واسعة من سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.