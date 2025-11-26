المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج حوالي 11 مليون رغيف خبز منذ بداية العام

وطنا اليوم:أنتج المخبز الأردني المتنقل في غزة حوالي 11,797,580 رغيف خبز منذ مباشرة عملياته في القطاع في شهر كانون الثاني من العام الحالي، بحسب منظمة المطبخ المركزي العالمي التي تشرف على عمليات المخبز في غزة.

وقال المطبخ المركزي العالمي إن المخبز المتنقل ينتج نحو 70 ألف رغيف خبز يوميا، ويعمل على مدار الساعة لتوفير احتياجات الأشقاء في مختلف مناطق غزة وضمان عدم انقطاع الإمدادات من مادة الخبز.

ووصل المخبز الأردني المتنقل إلى غزة في 24 كانون الأول عام 2024 بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة.

يشار إلى أن منظمة المطبخ المركزي العالمي، هي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث حول العالم.