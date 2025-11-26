بنك القاهرة عمان
مديرا المخابرات العامة والأمن العام يطمئنان على صحة مصابي مداهمة الرمثا

وطنا اليوم:عاد مديرا المخابرات العامة والأمن العام الاربعاء مصابي المداهمة الأمنيّة التي حصلت في لواء الرمثا يوم أمس ويطمئنان على صحتهم وسير علاجهم.
وكانت مديرية الأمن العام قد اعلنت إنّ قوة أمنيّة خاصّة داهمت مساء الثلاثاء موقعاً في لواء الرمثا كان يأوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة.
وأشارت مديرية الأمن في بيان لها ألى أنه وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوّة المداهِمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج.
وأكّدت أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون، اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها.
وأضافت مديرية الأمن العام أنّه تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.


