الأونروا: آلاف النازحين بغزة يكافحون للعثور على مأوى آمن

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الأربعاء، إن آلاف النازحين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا لطقس بارد يقترب، في ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع لمدة عامين.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، يكافح آلاف المهجرين قسرا في قطاع غزة للعثور على مأوى آمن، حيث لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية، مشيرة إلى أن مزيدا من مواد الإيواء ما تزال مطلوبة.

ولفتت إلى أن أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها الأونروا في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءا مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء أمس، من أن عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة، مؤكدا أن السكان “معرضون للخطر بشكل كبير” في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود الإسرائيلية المستمرة تعيق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة.

وتسبب المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة، أمس، بغرق العشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية (مسبق الصنع) لتلبية أبسط احتياجات سكانه من المأوى، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.