بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

محافظ الزرقاء: اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حادثة أبو الزيغان

32 ثانية ago
محافظ الزرقاء: اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حادثة أبو الزيغان

وطنا اليوم:أشار محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل حادثة أبو الزيغان مستقبلا.
وشهدت منطقة أبو زيغان بمحافظة الزرقاء صباح أمس الثلاثاء هطول مطري غزير تسبب بتشكّل سيول جارفة أدّت إلى جرف سيارة وباص، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية دون تسجيل أي إصابات تذكر.
وأكد محافظ الزرقاء خلال زيارته موقع الحادثه ومتابعته الميدانية برفقة مدير شرطة الزرقاء العميد يزن الجراح، تأمين المنطقة عقب الحادث.
لافتا إلى كوادر البلديات ومرتبات الدفاع المدني تواصل العمل على فتح الطرق المتضررة وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وكذلك إعادة حركة المرور، فيما يجري تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:25

الأردن في التصنيف الرابع بقرعة كأس العالم 2026

12:18

الصناعة والتجارة تتعامل مع 55 ملفا لحماية المنافسة في السوق المحلي

11:53

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن وضع السدود من حيث التلوث والتنظيف

11:48

المومني: مواجهة التضليل والذكاء الاصطناعي غير المنضبط مسؤولية جماعية

11:44

أورنج الأردن تدعم أكثر من 60 شاباً وشابة لتطوير حلول خضراء قائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

11:39

البدور: تعيين 3 آلاف موظف في وزارة الصحة العام المقبل

11:35

المياه: دخول 1.6 مليون م³ إلى السدود خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

11:24

فيلادلفيا تنظم بطولة الريشة الطائرة تخليدًا لذكرى الملك الحسين بن طلال

11:20

نواب العقبة يطالبون بتحقيق حول حفل رقص شرقي في بيت الشريف الحسين بن علي

10:57

زيارة مفاجئة من وزيرة التنمية لدار مسنين

10:50

صدور القانون المعدل لـ خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في الجريدة الرسمية

10:28

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 3.8% في 9 أشهر

وفيات
وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025