محافظ الزرقاء: اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حادثة أبو الزيغان

وطنا اليوم:أشار محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل حادثة أبو الزيغان مستقبلا.

وشهدت منطقة أبو زيغان بمحافظة الزرقاء صباح أمس الثلاثاء هطول مطري غزير تسبب بتشكّل سيول جارفة أدّت إلى جرف سيارة وباص، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية دون تسجيل أي إصابات تذكر.

وأكد محافظ الزرقاء خلال زيارته موقع الحادثه ومتابعته الميدانية برفقة مدير شرطة الزرقاء العميد يزن الجراح، تأمين المنطقة عقب الحادث.

لافتا إلى كوادر البلديات ومرتبات الدفاع المدني تواصل العمل على فتح الطرق المتضررة وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وكذلك إعادة حركة المرور، فيما يجري تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.