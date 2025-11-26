الأردن في التصنيف الرابع بقرعة كأس العالم 2026

وطنا اليوم:في إنجاز تاريخي، سيخوض المنتخب الأردني منافسات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، حيث وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن التصنيف الرابع في قرعة دور المجموعات، التي ستُجرى بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويُعدّ هذا الظهور خطوة كبيرة في مسيرة “النشامى”، الذين يتطلعون لتقديم أداء مشرّف في المحفل العالمي الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي عن مستويات قرعة دور المجموعات من كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وجاءت 5 منتخبات عربية من أصل 7 ستشارك في المحفل العالمي حتى الآن، ضمن التصنيف الثالث، بينما جاءت المنتخب المغربي في التصنيف الثاني، والمنتخب الأردني الذي يخوض المونديال لأول مرة في تاريخه في التصنيف الرابع، علمًا بأن المنتخب العراقي سيكون أيضًا ضمن نفس التصنيف حال تأهله من الملحق العالمي.

الوعاء الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، الفائز بالملحق الأوروبي (المسار A)، الفائز بالملحق الأوروبي (المسار B)، الفائز بالملحق الأوروبي (المسار C)، الفائز بالملحق الأوروبي (المسار D)، الفائز ببطولة الملحق الفيفا (1)، الفائز ببطولة الملحق الفيفا (2)