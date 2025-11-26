بنك القاهرة عمان
النائب مشوقة يسأل الحكومة عن وضع السدود من حيث التلوث والتنظيف

وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن وضع السدود من حيث التلوث والتنظيف .
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: وضع السدود
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
1. هل حصل تلوث في أحد من السدود العاملة في الأردن خلال سنة (2025) وأن حصل تلوث ما أسبابه، وكيف تمت معالجة الآثار الناتجة عنه وكيف كانت فحوصات وزارتي المياه والري في المخالفة وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين؟
2. هل يوجد أجهزة إنذار مبكر مركبة على السدود تبين في حال أو تنبّه أو تشير لحصول تلوث؟
3. كيف يتم تنظيف السدود ومن هي الجهات المشرفة على العمل وكم كلفة تنظيف كل سد؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقه


