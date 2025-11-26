بنك القاهرة عمان
أورنج الأردن تدعم أكثر من 60 شاباً وشابة لتطوير حلول خضراء قائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

40 ثانية ago
وطنا اليوم:في إطار التزامها الراسخ بدورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول يسهم في تحقيق أثر إيجابي على المجتمع، أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لفعالية برنامج The GreenTech Makerthon 2025، والتي تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير حلول عملية في مجال التكنولوجيا الخضراء لمعالجة التحديات البيئية والمناخية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر في الأردن وأهداف التنمية المستدامة رقم (7،11،12،13).
وتُنظَّم الفعالية من قبل Beyond Group Consulting وGreenTech بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، وبالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وتجمع النسخة الحالية أكثر من 60 شابةً وشاباً من مختلف المحافظات لتطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاقتصاد الدائري لمعالجة التحديات البيئية في إدارة النفايات والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتكيّف المناخي.
وأعربت أورنج الأردن عن فخرها برعاية الفعالية، مؤكدةً أن هذه المبادرة تعكس إيمان الشركة العميق بأهمية الابتكار كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء، وبقدرة الأجيال الجديدة على قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال التكنولوجيا.
ومن الجدير بالذكر أنّ المشاركين خاضوا سلسلة من المراحل التي شملت التدريب والتوجيه وتطوير النماذج الأولية، بهدف تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية ذات أثر بيئي ومجتمعي ملموس. وقد تُوِّجت هذه الرحلة بمعسكر ابتكار ختامي، استعرضت خلاله أفضل 10 فرق نماذجها الابتكارية أمام لجنة تضم خبراء ومستثمرين وممثلي مؤسسات مختلفة.
www.orange.jo


