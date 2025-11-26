بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المياه: دخول 1.6 مليون م³ إلى السدود خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

دقيقتان ago
المياه: دخول 1.6 مليون م³ إلى السدود خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:ارتفع المعدل التراكمي للهطولات المطرية منذ بداية الموسم وحتى صباح الأربعاء، 26 تشرين الثاني 2025، إلى 5.6% من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ نحو 8.1 مليارات متر مكعب، وفق وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن.
وبيّنت الوزارة، الأربعاء، أن المنخفض الأخير وحالة عدم الاستقرار الجوي أسهما بدخول نحو 1.6 مليون متر مكعب من مياه الأمطار إلى السدود، استحوذ سد الملك طلال على الحصة الكبرى منها بواقع 841 ألف متر مكعب.
وبذلك يرتفع التخزين الكلي في السدود إلى 45.5 مليون متر مكعب، وبنسبة تخزين تبلغ 15.7%.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:24

فيلادلفيا تنظم بطولة الريشة الطائرة تخليدًا لذكرى الملك الحسين بن طلال

11:20

نواب العقبة يطالبون بتحقيق حول حفل رقص شرقي في بيت الشريف الحسين بن علي

10:57

زيارة مفاجئة من وزيرة التنمية لدار مسنين

10:50

صدور القانون المعدل لـ خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في الجريدة الرسمية

10:28

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 3.8% في 9 أشهر

10:17

خبير: عملية الرمثا ضربة استباقية للتهديد التكفيري ورسالة لا تحتمل التأويل

10:10

وفيات الأربعاء 26-11-2025

09:58

بالصور .. حفل افتتاح وفعاليات اليوم الأول لقمة ” التايمز 2025″ في عمان الاهلية

09:53

كلية الصيدلة في فيلادلفيا تبحث تحديات وفرص سوق العمل الأردني

09:52

نادي طلبة الصيدلة في جامعة فيلادلفيا يعقد محاضرة حول تحديات ما بعد التخرج

09:49

الجودة في الجامعات ليست من بوابة التصنيفات(٢)

09:47

إدارة السير تدعو لعدم ترك المركبات المتعطلة في حرم الشارع

وفيات
وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025