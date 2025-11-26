المياه: دخول 1.6 مليون م³ إلى السدود خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:ارتفع المعدل التراكمي للهطولات المطرية منذ بداية الموسم وحتى صباح الأربعاء، 26 تشرين الثاني 2025، إلى 5.6% من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ نحو 8.1 مليارات متر مكعب، وفق وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن.

وبيّنت الوزارة، الأربعاء، أن المنخفض الأخير وحالة عدم الاستقرار الجوي أسهما بدخول نحو 1.6 مليون متر مكعب من مياه الأمطار إلى السدود، استحوذ سد الملك طلال على الحصة الكبرى منها بواقع 841 ألف متر مكعب.

وبذلك يرتفع التخزين الكلي في السدود إلى 45.5 مليون متر مكعب، وبنسبة تخزين تبلغ 15.7%.