نواب العقبة يطالبون بتحقيق حول حفل رقص شرقي في بيت الشريف الحسين بن علي

وطنا اليوم:وجّه نواب محافظة العقبة طلبًا إلى رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان لإجراء تحقيق عاجل بشأن ما وصفوه بحفل رقص شرقي خادش للحياء، أُقيم في بيت الشريف الحسين بن علي بمدينة العقبة.

وفيما يلي نص الطلب:

الرقم: 176/2025

التاريخ: 25/11/2025

دولة رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: طلب فتح تحقيق عاجل حول إقامة حفل رقص شرقي خادش للحياء في بيت الشريف الحسين بن علي – العقبة

نتقدم إلى دولتكم نحن، نواب محافظة العقبة، ببالغ الاحتجاج والاستياء تجاه ما جرى مؤخرًا من تنظيم حفل رقص شرقي خادش للحياء العام داخل بيت الشريف الحسين بن علي (قلعة العقبة)، الذي يُعدّ موقعًا تاريخيًا ورمزيًا يحمل اسم الشريف الحسين بن علي، ويمثل جزءًا من الإرث الهاشمي والوجدان الوطني لجميع الأردنيين.

ما وقع يُعتبر:

– تجاوزًا للقيم الدينية والاجتماعية للمجتمع الأردني المحافظ.

– انتهاكًا للدستور الذي يوجب حماية الآداب العامة.

– إساءة مباشرة لمكانة موقع تاريخي يعكس ارتباطه العميق بالأسرة الهاشمية.

– تعدّيًا صارخًا على أعراف وتقاليد أبناء محافظة العقبة والأردنيين بشكل عام.

بناءً على ذلك، نطالب دولتكم بالآتي:

1. فتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الواقعة التي شكّلت إساءة للأردنيين جميعًا وخاصة لأبناء محافظة العقبة.

2. محاسبة جميع المسؤولين والمنظمين لهذا الفعل المسيء والمخالف للأعراف والقيم العامة.

3. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المواقع التراثية، الدينية أو التاريخية في المملكة، لما تحمله من مخالفة للدين والدستور والعادات والتقاليد الأردنية.

إن أهالي العقبة وأبناء الوطن يرفضون بشدة هذه التصرفات الغريبة عن القيم الأردنية الأصيلة، والتي تمثل فقط الفئات التي ارتكبتها، فهي بعيدة كل البعد عن أخلاق المجتمع وحرمة مثل هذا المكان.